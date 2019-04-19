前行政院長賴清德簽署會加場首場，選在年輕人眾多的西門町；他提到唸書時來西門町看電影，被問到有來西門町談戀愛嗎？他靦腆笑著說，「這點是比較可惜的地方。」

賴清德加場簽書會選在年輕人多的西門町，受到不少支持者歡迎。

他說，以前在台北唸高中、大學，常常也來西門町，那時都是在看電影；經過這麼多年，再次來到西門町感覺跟以往不一樣。

被問到在西門町辦簽書會希望好招更多年輕人支持？他說，每個族群都非常重要，不僅要得到年輕人支持，各年鄰曾都需要，未來也會針對不同族群提出不同政見及治國藍圖。

(中時 )