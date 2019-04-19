斗六市也昏天暗地。（網友提供）

斗南鎮也是一片昏暗。（網友提供）

中央氣象局在下午2點11分發出即時天氣訊息「颮線接近，對流雲系發展旺盛，即將影響雲嘉南地區，將出現9至10級左右強陣風，請注意瞬間大雨及雷擊。」雲林縣下午兩點後許多鄉鎮已昏天暗地、風雲變色。

根據中央氣象局臉書解釋，颮線（颮唸標，Squall Line）是一連串的中尺度對流系統排列成串的現象，常發生在春天鋒面前，是有組織性的中尺度系統，生命期較長約12至24小時左右，常帶來劇烈降水；颮線帶來的影響是瞬間強風及短時間的強降雨。

中央氣象局14：16分發布提醒，「颮線接近，對流雲系發展旺盛，即將影響雲嘉南地區，將出現９至１０級左右強陣風，請注意瞬間大雨及雷擊。」

氣象局再於15：08發布大雨特報，指受颮線影響，對流雲系發展旺盛，未來1至3小時高屏沿海地區易有9至10級強陣風，雲林以南至高雄、南投及澎湖地區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風。

雲林縣山線鄉鎮19日下午2點多突然風雲變色，風勢非常大，狀似颱風要來一樣，網友紛紛拍下各地「昏天暗地」照片。

(中時 )