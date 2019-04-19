高雄市長韓國瑜將「韓流」推至最高峰，國內夯，國外僑胞更是激昂。外界也普遍認為，韓是唯一能勝台北市長柯文哲的人，鴻海集團董事長郭台銘卻拋下「媽祖託夢」參選震撼彈！前行政院發言人胡幼偉比喻，郭就讓他想到受訓時從沒笑過的連長，韓則讓他想到笑容可掬的輔導長。

韓國瑜赴美，或僑胞猛烈歡迎，無數藍營支持者表示「非韓不投」。韓的發言，不僅砲打含馬英九在內前3任總統，更在在顯現總統格局，甚至與現場民眾相約「明年1月11台灣見！」不料，卻在返台前夕，遭郭台銘拋下「媽祖託夢」參選震撼彈。

胡幼偉在臉書發文：「剛才突然有個感覺。郭讓我想到我受預官基本訓練時的連長；韓讓我想到當時的輔導長。我有看過輔導長的笑容；但記得連長從沒笑過。服過兵役的，都懂我的意思。」

最後，胡幼偉更特別強調：「我沒有被託夢過；但我常做白日夢！夢可夢，非常夢！」

(中時電子報)