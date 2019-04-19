餘震不斷到何時？氣象局解答了 15:552019/04/19 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為6.1強震後，蘇花公路崇德山壁出現落石坍方（左圖／翻攝台東臉書災害通報），北市長安東路也出現大樓傾斜的狀況（右圖／游定剛攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經歷過昨天6.1花蓮強震後，氣象局統計，震央花蓮秀林鄉附近已發生8起規模3以上餘震，花蓮縣最大震度3到4級。而最近一起地震是早上10：37芮氏規模3.5，震央還是花蓮秀林，深度21.3，花蓮最大震度3級，南投2級、宜蘭2級、台中1級。 氣象局地震中心課長林宗慰表示，這次6.1地震後，帶了一些餘震下來，從活動序列的過程能發現，餘震發生的進程很快，且個數不算多，目前正快速衰減中，再有規模5以上的地震已不太可能，大概都規模3左右，預估餘震約1周會結束。 (翻攝自 氣象局) (中時電子報) #餘震 #花蓮 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 陸行動閱讀商機 飆至169億人幣 04:092019/04/18 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 14:092019/04/18 《中時晚間快報》花蓮6.1地震今年最大 氣象局：恐有規模5餘震 17:292019/04/18 住宅地震險 花蓮投保率不到3成 19:122019/04/18 3天前就有前兆 氣象局：6.1強震為獨立地震 20:202019/04/18 氣象局「非正常能量釋放」地震嚇壞民眾 專家揭涵義 00:062019/04/19 7級震央銅門村 師抱幼兒狂奔 01:132019/04/19 生活熱門新聞 走了吳音寧來了翁震炘 菜農曝北農最大隱憂 - 生活 這4種飲料最不胖？實測結果驚人 - 生活 101強震畫面驚人！民眾嚇到臉白 - 生活 吉仲臉好腫！高雄農產品外銷達1.2億 - 生活 新加坡大砍外國醫學院文憑 長庚意外中箭 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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