經歷過昨天6.1花蓮強震後，氣象局統計，震央花蓮秀林鄉附近已發生8起規模3以上餘震，花蓮縣最大震度3到4級。而最近一起地震是早上10：37芮氏規模3.5，震央還是花蓮秀林，深度21.3，花蓮最大震度3級，南投2級、宜蘭2級、台中1級。

氣象局地震中心課長林宗慰表示，這次6.1地震後，帶了一些餘震下來，從活動序列的過程能發現，餘震發生的進程很快，且個數不算多，目前正快速衰減中，再有規模5以上的地震已不太可能，大概都規模3左右，預估餘震約1周會結束。

(翻攝自 氣象局)

(中時電子報)