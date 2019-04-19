民進黨立委初選候選人開始選邊站，立委葉宜津掛布條寫「總統挺賴清德，立委挺葉宜津」；前行政院長賴清德今表示，他態度都沒有改變，希望打一場典範級的初選；「即便支持我也不必表態」。

賴清德今天西門町簽書會，被媒體問到有立委已經開始選邊站時表示，除了個人力行「五不」，也希望民進黨公職不要表態、派系休兵、組織不必動員，讓國人做最自由的選擇。輸的人支持贏的人，這樣理念都沒有改變，

(中時 )