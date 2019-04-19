彰化縣立體育場戶外運動場地煥然一新。（吳敏菁攝）

彰化縣立體育場戶外運動場地煥然一新，縣府爭取前瞻基礎建設，投入2000萬元進行籃球場、排球場與綜合運動場地坪整修、戶外運動場地照明設備改善及綠蔭停車場整修等，25日將進行驗收，光亮的照明和嶄新地板，讓人眼睛一亮，「想來運動了」。

彰化縣政府教育處表示，彰化縣立體育場戶外運動場從去年12月開工，教育部體育署補助1,600萬元，縣府自籌400萬元，自107年12月10日開工，即將驗收了，施工主要在強化照明和整平地坪，達到全民運動得效應。

戶外場地都是採壓克力地坪，耐用。另針對綜合運動場地，排球場旁邊，考慮到輪類運動和滑板愛好者使用需求，該場地鋪面採用混凝土粉光處理，避免滑板運動跳躍造成場地不平，容易受傷。

此外，球場地坪洩水坡度都重新抓平，符合體育署運動設施規範，為第四級非競賽場地，但提昇品質，提供民眾運動休閒使用。

這次完工，將聘請專家學者於當日夜間就新設照明設備進行現場照度測試，後續尚須確認場地缺失改善等程序，於工程驗收合格後開放使用，預計5月上旬開放使用。

(中時 )