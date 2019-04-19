吉安楓林步道第五景觀台因花蓮強震受損，部分地磚、欄杆崩落，路面也出現大面積龜裂。（張祈攝）

吉安楓林步道第五景觀台路面龜裂寬度超過10元硬幣，約3公分裂縫。（張祈攝）

0418花蓮6.1強震，造成花蓮境內6人受傷，正值油桐花季的吉安楓林步道也在強震中受到損害，去年5月才完工的第五景觀台改建，擋土牆耐不住強震搖晃，部分景觀台地磚、欄杆向下崩落2公尺，路面也出現超過30公尺長的裂縫，最寬超過硬幣10元寬，相當於3公分縫隙。

楓林步道位在吉安鄉福興山腳下，全長2.8公里，由下而上共有6座景觀平台，提供民眾無死角視野，蜿蜒而上的小徑兩排有成列楓樹，是當地民眾散步、看夜景的熱門景點，其中第五景觀台前年才因颱風、年久失修進行整建，拆除木作景觀台，鋪設30公尺地磚、欄杆，去年5月驗收，重新開放民眾使用。

昨天強震一搖，第五景觀台再次受創，啟用不久的地磚、仿竹木欄杆滑落邊坡，路面出現大規模龜裂，吉安鄉公所昨緊急封閉現場，鄉長游淑貞今匯集所內同仁、台灣電力公司、水土保持局、花蓮縣政府農業處、林管處相關單位人員前往視察災情。

吉安鄉公所建設課長吳印浴指出，工程將分為第一階段緊急應變工程，即日起鋪設帆布、堆疊沙包，避免雨水滲入導致災情擴大，第二階段則由專業技師評估基礎工程、擋土牆新建方式，崩壞面積約3公尺，但現有砌石邊坡已老舊，新的擋土牆需整面重建，費用預估300萬至500萬，最快也需2個月後才能動工。

游淑貞表示，因應即將到來的汛期，災後重建工程必須加快腳步，目前已啟動第一階段緊急應變工程，抑止災情持續擴大，藉此重新評估步道建設、建構問題，台電也承諾將同步進行第五景觀台兩側電線桿移除，提供民眾更安全、舒適的健行環境。

(中時 )