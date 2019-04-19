一名女網友在臉書社團「靈異公社」po文表示，她的男友是超商店長，2015年某日因為大夜班的員工沒來，男友只好自己下去接班，凌晨2點左右準備要休息時，看見一黑一白的客人進來，接著聽到白客人要買一包濃七星，便把菸結帳拿給客人，也把收到的錢放進收銀機裡，然後就轉身去點貨了。

奇怪的是，正常客人都會在結完帳後立刻離開，但PO男友卻遲遲沒有聽到叮咚聲，轉身赫然發現櫃檯留著一包濃七星，人卻消失了，檢查全店和廁所後，確信店裡只有自己一人。

直到白天交班時，原PO男友竟在收銀機點到一疊冥紙，就想凌晨發生的事，於是趕緊調閱監視器查看，結果發現畫面中有一段時間是自己對著空氣拿菸結帳、開收銀機，再把菸遞到空中的畫面，而那包濃七星懸空停留一秒後，便被緩緩放到櫃檯上。

網友看完起雞皮疙瘩留言：「我不想去那間超商了…」、「原來七爺八爺愛抽七星」、「七爺抽七星？我長知識了」、「哇，我以為是抽長壽」。但也有網友點破：「業配嫌疑很重喔！」。

(中時電子報)