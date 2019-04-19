前新北市長朱立倫（右）19日參訪新北市瑞芳區的食品工廠。（張穎齊攝）

前新北市長朱立倫19日參訪新北市瑞芳區的食品工廠，並宣布20日起開始花東的下鄉行。（張穎齊攝）

前新北市長朱立倫19日參訪新北市瑞芳區的食品工廠，將豆類食品遞給記者，請記者吃。（張穎齊攝）

前新北市長朱立倫（右）19日參訪新北市瑞芳區的食品工廠，將豆類食品遞給參觀民眾，展現親民一面。（張穎齊攝）

前新北市長朱立倫（中）19日參訪新北市瑞芳區的食品工廠，大讚台灣有很多隱形冠軍及台灣之光的企業。（張穎齊攝）

前新北市長朱立倫（左）19日參訪新北市瑞芳區的食品工廠，體驗作業員的日常。（張穎齊攝）

國民黨總統選舉愈演愈烈，繼鴻海董事長郭台銘宣布投入初選後，黨主席吳敦義今（19）日突然拋出徵召高雄市長韓國瑜參加初選，引起譁然。有意角逐總統大選的前新北市長朱立倫表示，國民黨初選從文藝愛情片變武俠片，現在又變成科幻片，再演下去恐怕觀眾都跑光，半個人都不剩，他認為要徵召就快徵召，要初選就快訂立制度。

朱立倫今日下午參訪新北市瑞芳區的食品公司，體驗作業員的日常，被問及是否支持吳敦義提出徵召韓國瑜初選，朱表示，國民黨初選從文藝愛情片遍武俠片，最近又變成科幻片，呼籲不要變成「全黨靠一人」或「全黨變一人」，再演下去恐怕觀眾都跑光了，沒半個人，應該要讓觀眾越來越多。

「要徵召就快徵召，我全力支持，要初選就快訂立制度！」朱立倫指出，他從2月講到4月，現在就快要5月了，而他立場都一樣，國民黨應該讓大家看到是個有制度的政黨，關於徵召還初選，他都講過不用重述，給吳主席一些空間和時間，並讓大家盡快看到結果。

近期國民黨基隆市黨部主委黃希賢提出「吳郭瑜」連線，朱立倫則說，他沒意見，各種講法都可以，最重要是讓大家看到國民黨改革的決心。至於吳敦義有意安排參選人一起協調，是否有溝通過見面形式？朱說，目前沒接到通知，有關於各個方式、時間或形式，但「演太多武俠片、科幻片不是很好」。

有媒體問及，國民黨初選有可能從「37制」改回全民調，是否覺得吳敦義變來變去？朱立倫反問媒體「你講的是2周前的制度吧，上個月制度也不一樣，就看最後制度怎麼樣吧！」

此外，有人質疑郭台銘在大陸擁有中共的黨資，朱立倫則說，他還是以正面的態度，歡迎郭董回到國民黨這個大家庭，並歡迎參與初選。話鋒一轉，朱也痛批民進黨，應該想想為何企業家要參選，這表示台灣有許多要改革的地方。

(中時 )