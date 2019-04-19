賴清德西門町簽書會 老外也來 16:402019/04/19 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 賴清德西門町簽書會，老外也來了 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德簽書會，西門町土產店擺攤 曾薏蘋攝 (中時 ) #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 網軍也搬上檯面！蔡賴公開叫陣廝殺 回不去了 03:462019/04/15 背後下毒手！「毀滅賴清德」的五大絶招曝光？ 11:102019/04/15 賴清德嗆韓別當阿Q吃統麵 網友妙句反擊 15:522019/04/15 蔡英文批賴清德誠信 他提蘇貞昌 01:372019/04/16 賴清德：雖是務實台獨工作者 但「吃飯皇帝大」 13:582019/04/16 賴清德有價證券歸零 存款增兩千萬 12:582019/04/16 民調勝蔡英文 賴清德：承諾打君子之爭 16:092019/04/16 不是小英！真正可能毀掉民進黨恐是「他」 15:142019/04/17 賴清德的話術不可信 04:092019/04/19 參拜保生大帝 賴清德：需要神也需要人 11:382019/04/19 政治熱門新聞 回應徵召初選 韓國瑜：一定要顧及高雄巿民感受 - 政治 - 中時 韓參選是背叛？王金平：尊重祝福 - 政治 徵召韓總初選？宅神一句話酸爆吳敦義 - 新聞 徵召韓總初選？宅神一句話酸爆吳敦義 - 新聞 把阿扁關回去連署 周錫瑋揚言：全台街頭見 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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