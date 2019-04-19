市議員陳文政對於經發局連續兩份針對肉品市場遷建的專案報告，內容幾乎完全一樣，有如複製、貼上，提出嚴正抗議。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，對北區肉品市場現在是穿著衣服改衣服，承諾「一定遷建！」預計2020年6月完成選址。（盧金足攝）

台中市府承諾，台中肉品市場遷建選址2020年6月完成，現址持續加強改善。（盧金足翻攝）

台中市北區肉品市場成為過街老鼠，人人喊打！藍綠議員19日在議會炮聲隆隆，要求北區肉品市場趕快遷移，市議員賴佳微怒批北區肉品市場應即刻關廠。市長盧秀燕直言，「北區是我以前立委選區，遷建壓力我比你還大」，現在是穿著衣服改衣服，承諾「一定遷建！」預計2020年6月完成選址。

台中市議會今日進行第3屆第1次定期會第3次會議，市議員陳文政、吳瓊華、陳政顯、謝明源、賴佳微、蔡耀頡等人均關心北區肉品市場遷址進度。

賴佳微質疑盧秀燕中止遷建烏日的計畫後，遷建變得遙遙無期，要求年底前處理好，否則就請盧秀燕關閉肉品市場。

賴佳微詢問盧秀燕，肉品市場選址評估的要點是什麼？目前北區肉品市場所在的建成里總共住了2437戶，6393人，人口稠密，不搬遷實在無法負荷建成里的生活空間所需。

蔡佳微強調，不管肉品市場遷往何處，最後一定都會有居民反對，到時遷建又要被中止，盧秀燕承諾的政見等於是空頭支票。

市議員陳政顯表示，他曾要求前市長林佳龍針對肉品市場遷建前進行空汙改善，不能繼續擺爛要達到零汙染，居民不用忍受空汙和汙染，盧秀燕是否能承諾在第一任四年內正式啟動興建的時間表？

市議員蔡耀頡說，民眾關切四年之內會不會啟動選址遷工作，至今遙遙無期，選址有設定那幾個區域？現在太平區每天都有運豬車經過，髒汙掉落，產生異味汙水已久，北區肉品市場遷建承諾一直沒有時間表，報告又沒有具體時間，太平區及屯區反彈聲音，市府不能漠視。

市議員陳文政表示，自己長期在北區服務，與時任北屯北區立委的盧市長相識已久，知道盧重視北區市民對於肉品市場遷建的迫切期待，北區也像是盧的「娘家」。對於經發局連續兩份針對肉品市場遷建的專案報告，內容幾乎完全一樣，有如複製、貼上提出嚴正抗議。

盧秀燕為肉品市場報告內容語意不清楚表示抱歉，她會全力以赴，坦言「遷建壓力我比你還大」，北區是她以前立委選區，爭取肉品市場向中央爭取經費改善，肉品市場要遷建，因為太過老舊，她在立委任內爭取中央4億5000萬經費，其中市府負擔2億，中央補助2億5500萬，現在是穿著衣服改衣服，但是在遷建過度時期，民生供應不中斷。

經發局副局長李逸安表示，肉品公司重新評估適當地點中，預計2020年6月完成選址；市府會積極主動與當地居民溝通，讓地方及民間團體瞭解肉品市場遷建規劃，化解疑慮，取得最大共識。遷場之前，會持續改善現址，維護鄰近區域生活品質。

盧秀燕強調，現有北區肉品市場太過老舊，且周圍人口密度過高，她自競選以來即提出肉品市場遷建政見，肉品市場一定遷址改建，以落實她對市民的承諾。

(中時 )