縣府今天特別安排民俗陣頭「公背婆」在碼頭迎接，讓初體驗的港客好開心。（李金生攝）

縣府今天特別安排民俗陣頭「公背婆」在碼頭迎接，讓初體驗的港客好開心。（李金生攝）

香港區議員關永業（左）、林咏然（右）表示，金門風情和台灣很不一樣，特別是保留很多「中華民國」的歷史文物和內涵，值得過來看一看。（李金生攝）

隨著廈深鐵路與廣深港高鐵串連，更確立金廈「小三通」成為赴台旅遊捷徑。（李金生攝）

今年3月間，金門縣府觀光處長丁健剛偕縣旅行公會赴港推介觀光，首發團不到1個月就跨海來到。（李金生攝）

金廈「小三通」再迎來港澳、深廣新客群，打造大海西旅遊圈的新希望。（李金生攝）

縣府城市行銷科長陳明伶表示，金門的樸實、悠閒氣氛對港客具有吸引力。（李金生攝）

隨著廈深鐵路與廣深港高鐵串連，更確立金廈「小三通」成為赴台旅遊捷徑。700名香港觀光客今（19）日起分批跨海到金門旅遊，讓這條年旅客流量逾180萬人次的藍色公路，再迎來港澳、深廣新客群，打造大海西旅遊圈的新希望。

從廈門五通到金門水頭，短短30分鐘的水路行程，對這些來自香港的遊客，是一趟全新的海上體驗，不少人表示上船後，才知道金門和廈門近在咫尺，真的只有一水之隔，比旅遊摺頁介紹的金廈「一衣帶水」還多了幾分真實。

今年3月間，金門縣府觀光處長丁健剛偕縣旅行公會赴港推介觀光，首發團不到1個月就跨海來到，展現觀光行銷成果，獲得縣長楊鎮浯的肯定。縣府今天特別安排民俗陣頭「公背婆」在碼頭迎接，讓初體驗的港客好開心，紛紛拿起手機拍照留念。

今起至21日分批來訪的港客團，在2天1夜的行程中，將由觀光處導覽獅山砲陣地、翟山坑道、莒光樓、水頭聚落、山后民俗村、八二三戰史館等著名景點，也品嘗全島特色美食和參訪免稅商店、特產店。

隨團的香港區議員歐永業、林咏然表示，金門風情和台灣很不一樣，特別是保留很多「中華民國」的歷史文物和內涵，值得過來看一看。

觀光處長丁健剛表示，基於增加旅客多元性，開發新客源的考量，未來將鎖定與金門悠閒生活步調和樸實人文，具有強烈互補性的先進城市推介行銷，這次的香港團只是一個開端，縣府6月間將再至香港推介，帶領港媒跨海深度採訪，以年輕人、親子為目標客群，推出「體驗遊、深度遊」主題旅遊。

(中時 )