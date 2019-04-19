對於媒體報導指，總統初選不要民調一事；總統府發言人張惇涵表示，部分媒體報導有誤，斷章取義曲解總統說法，總統並未說「不能民調」或者「拒絕民調」。

他說，總統今天上午在宜蘭蘇澳與鄉親座談時，回應鄉親對執政黨內初選議題的提問，總統原文如下：「民進黨只有一個選擇，不是誰比較厲害的問題，只有一個選擇，就是只有團結，一加一一定大於二，所以很多人主張說不然民主機制用民調，民調蔡英文不會輸，但是如果要民調下去，這個黨就分裂了。因為，有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？」

張惇涵表示，部分媒體報導有誤，斷章取義曲解總統說法，總統並未說「不能民調」或者「拒絕民調」，總統反而有表達「民調蔡英文不會輸」。

他指出，總統的說法很清楚，是反應支持者對於黨內競爭所可能導致分裂的憂慮，激烈競爭很容易導致分裂，團結就會贏，分裂一定輸，這個概念大家都懂，協調程序是黨內初選的機制，黨內的領導人應該要讓支持者降低焦慮。因此，總統認為，黨內初選有很多程序，應該用可以凝聚團結最好的辦法、凝聚最大力量的辦法進行。

(中時 )