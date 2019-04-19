國立公共資訊圖書館今年「世界閱讀日－登閱先鋒」將在20日歡樂登場。國資圖表示，活動透過超越國界、激勵人心的登陸月球故事，規劃STEAM手作工作坊、桌遊博覽會等系列活動，結合出版社閱讀推廣、小農飲食市集與精彩表演等多元活動，邀請民眾透過閱讀發現自己，點燃學習、創造自己的故事。

國資圖指出，STEAM手作工作坊系列活動，讓小朋友能寓學習於娛樂，透過動手做、思考力，提升創造力，將科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）和數學（Mathematics）等5大教育領域為主題，將多種元素融入課程與閱讀中。

國資圖並邀請多家企業與基金會合作，推出生動有趣的DIY手作課程，如索尼Sony的「紙相機手工DIY工作坊」、美國在台協會的「指掌間的空氣力學－紙飛機工作坊」與星巴克的「黑圍裙咖啡大師－咖啡與茶工藝講座」，讓大小朋友學習專業領域知識。此外，還有科技廠商與基金會參與此次閱讀盛事，推出多項豐富精采DIY課程。

國資圖表示，桌遊體驗也是截然不同的嶄新閱讀形式，「玩一款桌遊，如同閱讀一本書」，體驗桌遊可在玩樂中發揮天賦，不只是打發時間的休閒活動，還可抒發情緒、降低攻擊性及怨念，世界閱讀日規畫「桌遊博覽會」聯合市集，現場展出國際得獎作品及闖關挑戰、遊戲化教育分享活動。

(中時 )