苗栗縣長徐耀昌拋磚引玉，捐出1年份照護費用1萬5000元予華山基金會照顧縣內長者。（何冠嫻攝）

華山基金會舉辦苗栗縣老人運動會，將於6月28日在通霄鎮福興武術國中小學盛大展開，19日苗栗縣長徐耀昌持聖火為活動揭開序幕，並拋磚引玉，捐1年份照護費用1萬5000元，盼各界響應發揮愛心。

為增進長者運動與社會參與機會，華山基金會選在每年端午節辦理全縣老人運動會，設計適合長者的競賽活動，以趣味方式活絡身心靈，並宣導「健康老化」觀念。

華山基金會目前在苗栗縣設有17個社區愛心天使站，服務約900位長者。華山基金會指出，照護經費持續募集中，徐耀昌更拋磚引玉捐出1萬5000元，號召各界伸出援手，響應每月1250元「因為有您，送愛到家」活動，認助長輩傳遞善心。愛心專線：037-373627 杜小姐。

徐耀昌表示，縣內65歲以上老年人口約8萬7863人，佔全縣總人口約16％，苗栗已邁入高齡化社會，縣內也已成立130個社區照顧關懷據點，鼓勵民眾關心長者，參與6月28日的老人運動會，並響應贊助愛心守護天使活動，共同打造幸福苗栗。

(中時 )