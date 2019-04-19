在台灣教授美語的德裔美國人何瑞元，2015年間委由江姓女作家幫兒子何岸榮出書，但因江文筆不好，何拒絕支付尾款，遭控詐欺、違反著作權法，去年年中，地檢署已作不起訴處分，但江在「台美混血兒奮戰記：從武術找到幸福」出版後，再次控告何、何的妻子和兒子，檢方日前再次以新書是何瑞元自行撰寫，並無侵害江的著作財產權，再次不起訴。

67歲何瑞元自1975來台學習中文，婚後成為台灣女婿，並致力於外籍配偶人權運動，曾出版多本英語、美語教學書。2015年年底，何等3人委請江女執筆，將兒子人生歷程，闡述兒子習武後走出封閉自我，但因江筆順不通暢、語句重複，改寫不如重寫，何因此拒絕支付尾款4、預期版稅抽成7萬2000元。

江認為，何將當初的原稿將給他人改寫，改名重新出書，已經侵害她的著作權並提告詐欺。

不起訴書認為，何、和的妻子是自行撰寫關於兒子的人生經歷，並請他人為此編輯、潤稿，並無侵害江的人格權和著作財產權，並以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。

(中時 )