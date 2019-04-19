蔡英文總統19日到在宜蘭座談時，指出民進黨只有團結一途，認為總統選舉不能民調，會造成黨內分裂。但前行政院長賴清德卻認為初選並不可怕，脫黨競選才會造成分裂。而身為協調小組的桃園市長鄭文燦表示目前初選程序正在進行中，最重要的是黨內要互相疼惜、團結彼此力量。

蔡英文與賴清德正為爭取代表黨內總統候選人代表「網內互打」，蔡英文又語出驚人，斷然拒絕民調比拚，認為民進黨只有團結一途，一加一大於二。總統不能民調，因為有民調就有競爭，會造成分裂。

賴清德到西門町進行簽書會時被問到蔡英文認為民調會導致分裂，他表示初選是民主程序，脫黨競選才會造成分裂，而民進黨的初選制度相當完備，也包含了不同程序，相信黨主席會妥善處理。

下午參加防災演習的鄭文燦對此則表示，現在初選的程序仍然在進行當中，協調小組也會在近期內開會，如何尋找出最佳方案，整合出最大的力量，有待發揮大家的智慧。鄭文燦強調，發揮彼此的優點，會讓黨內戰力加總，對於一個政黨而言最重要的，還是如何互相的疼惜、團結彼此的力量。

(中時 )