有意參選2020總統前新北市長朱立倫19日表示，距總統大選僅剩200多天，雖然國民黨至今尚未確認初選制度，但自己不會迴避打造一個更好台灣的責任，因此繼參與大甲媽祖遶境後，本周末開始也將深度走訪台灣各鄉鎮，讓基層民意成為未來施政的依循與養份；而首站花東行也將會面前行政院長張善政，從各自財經、工程專業交換意見，預期將是場非常難得、為台灣找方向的對談。

朱立倫的下鄉首站將前往花東，展開三天兩夜傾聽之旅，由於東部地區在整體台灣的發展中，受到的輔助仍嫌不足，因此此次將從「農業」「文創」「觀光」「教育」與「原民」等面向切入，拜會對象也都是投入東部區域發展許久的指標性人物與機構，包括花蓮「壽豐印象」創辦人盧紀燁、台東池上穀倉藝術館、多力米故事館、社團法人臺東縣弱勢者關懷協會等，同時也將安排前往花蓮太巴塱部落與台東賓茂部落等原民部落座談。

朱立倫指出，過去擔任公職20多年期間，很大比例待在北台灣，儘管在新北市期間也透過頻繁的縣市交流，與台灣各縣市有過交流，但仍深感身為一個有志於為台灣服務的從政者，更應該走出去，體驗最真實的台灣，這也是前一陣子決定參與大甲媽祖遶境行程的原因，儘管中途發生中暑的插曲，但仍感到此行意義非凡。

朱立倫強調，未來將系統性的針對不同地區、不同族群安排拜訪行程，還會有桃竹苗客家之旅等，將會透過自己的財經背景，結合台灣各地在地文化，以庶民經濟、生活經濟的思維解決人民問題。

(中時 )