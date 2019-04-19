被指偵辦詐欺案時言語羞辱越籍外配，並在偵辦一起妨害家庭案時令陸配全身脫光並摸奶的彰他地檢署檢察官莊珂惠，法務部19日舉行檢察官人事審議委員會研討懲處，會後決議，就越配案給予警告處分，摸奶案則書面促請注意。

依準用法官法的規定，「警告」處分將影響檢察官的年度職務評定為「未達良好」，年終獎金將因而縮水，至於「書面促請注意」則較警告為輕。

檢審委員根據台中高分檢李慶義檢察官的調查報告認事，並沒有請莊珂惠再說明。在越配案中，檢審委員認為莊珂惠在偵查庭上言語失當，讓人誤解莊有歧視當事人，加上莊先前就有開庭時態度不佳，所以處分警告。

至於陸配摸奶案，檢審委員認為莊的偵查手段不恰當，因原告當事人指證被告特徵，莊珂惠想勘驗卻沒有找法醫到場，也沒有將被告黃姓陸配帶往檢查室勘驗身體，卻令黃女全身赤裸、兩腿張開、搓乳，確有不恰當，因此處分書面促請注意。

(中時 )