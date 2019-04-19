黃子佼即將在26日舉辦個人第一場演唱會，今（19日）進棚錄製華視《超級同學會》表示，距離演唱會剩下七天，最近每天都在作夢，「夢到衣服沒換好、歌詞唱錯，因為太多未知，搞到有點焦慮！」

黃子佼出道30年才辦第一場售票演唱會，目前門票賣出8成，坦言演唱會對他來說是全新體驗，不管門票賣出多少都要唱，「以前看別人跑來跑去，現在輪到自己，很多東西是30年來沒遇過，有點不知道怎麼去掌握預期。」他表示，第次辦演唱會最怕自己在台上會哭，對此還特地向張震獄取經「怎樣才不會哭？」沒想到張震獄給了一些沒用經驗告訴他：「要慢慢進去、再出來一下，聽起來有點怪怪」，聽得他一頭霧水。

他透露，演唱會全長約莫100分鐘，怕時間太長目前每天都還在調整曲目，其中還選了一首張清芳的歌，沒想到前幾天確定張清芳會到場觀看，「不知道她要來，所以排自己喜歡的歌！」讓他緊張不已！

(中時 )