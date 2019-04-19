國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢（左）關心長照政策，走訪地方關懷長輩。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢（右二）關心長照政策，走訪地方關懷長輩，並一起做操。（張穎齊翻攝）

行政院昨（18）日舉行行政立法協調會報，確定列入長照扣除額並納入排富條款，扣除額度為12萬元，對於失能病患家屬是一大福利政策。國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢表示「樂見其成」，並提出7項建議，強調除了減稅措施外，對於長照還需要再多多用心，加強宣導長照2.0相關服務並簡化申請流程，讓所有需要幫助的家庭都能得到照顧。

黃希賢指出，列入長照扣除額的措施對於失能病患家屬日後聘用外籍看護，或送長照機構自行負擔的費用，或純粹在家照顧者都可以藉此減輕稅賦負擔，扣除額12萬元，立法院順利三讀通過後，預計從今年1月1日起算，適用明年5月報稅，預估29萬人受惠。

黃希賢表示，台灣將在2025年將進入超高齡化社會，未來台灣平均每5位人口就有1名老年人，而當前每6.2位青壯年扶養1位老人的扶養比例，在2061年也將暴增為1.2位，龐大的長照花費、長期的精神壓力都將是考驗。

他說明，長照1.0進階至長照2.0後服務對象包括50歲以上失智症患者、55歲-64歲失能平地原住民、49歲以下失能身心障礙者、65歲以上僅IADL ｢日常生活活動量表(巴氏量表)」失能的衰弱「（frailty )老人衰弱症）」老人，服務對象人數預估自51萬1000餘人增至將近73萬8000人。

黃也說，有民眾跟他反映，家中有失智症患者，經社工轉介申請長照服務，卻因僧多粥少及申請服務手續繁瑣，資格審查、與服務項目、時段僵化缺乏彈性，而無法得到應有的照護，只得自立救濟，轉而向社會團體求援後，也只能得到協助洗澡的協助，家屬最終放棄政府的長照服務。

黃希賢對此提出7大建議，1.專業照顧服務人力不足及缺乏長期培訓計畫。2.機構照顧品質差異極大，加強機構評鑑。3.加強社區式及居家式服務方案。4.加強長照服務宣導。5.加強喘息服務時間。6.行政作業繁瑣耗費人力，申請服務資格(巴氏量表應從寬認定)、項目與時段僵化。7.平衡城鄉資源嚴重落差。

(中時 )