台北市長柯文哲騎腳踏車隨大甲媽回鑾，15日行經台中市烏日、大肚、龍井區。（黃國峰攝）

蔡英文、柯文哲等政治人物，都參加媽祖遶境。中天新聞

鴻海集團董事長郭台銘日前霸氣宣布將參加國民黨2020總統初選，還說是媽祖託夢要他一定要出來選，其實許多想選的政治人物，近期也紛紛和媽祖扯上關係，累積民心，宛如媽祖爭奪戰。

除郭台銘公開表態是媽姐託夢要他以媽祖精神出來選外，前立法院長王金平還搬出多年前媽祖說，實在講「媽祖很疼我、很關心我」，並說，34年前祂（媽祖）就請人告訴他一些事情，民國74年就跟他說，「75年不會受到提名，但你一定要選」。

總統蔡英文這次在媽祖遶境時趕著刷存在感，臉書po出徒步進香4公里，還說，每一年的白沙屯媽進香，都是全台灣的大事，這次我跟大家走在一起，當媽祖的香燈腳。

前任行政院長賴清德則早早po出影片，並說「靜默虔誠，不需多言」，而前新北市長朱立倫也是跟著媽祖遶境3天，走到中署，暈眩、抽筋，而須刮痧，刮完痧並補充3瓶的水，就舒服了。

台北市長柯文哲也跟著遶境，走到受不了，自曝橫紋肌溶解，還堅持要跟完，柯文哲接受媒體聯訪時說，太劇烈運動，橫紋肌會受傷，剩下幾個鐘頭要走到新港，太困難了，沒有走完也要騎完。

對此，立委柯志恩說，政治人物這時候要與媽祖掛在一起，無可厚非，也是台灣的禮俗，只是要出來宣布選總統，應該要講有什麼抱負和想法。

(中時電子報)