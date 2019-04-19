中央大學育成中心楊姓前經理，竟涉嫌偽刻校長周景揚的印章，冒用大學名義申辦室內電話、網路使用10個月，校方發現1.4萬的帳單後報警提告，楊喊冤稱校長印章放在中心，報告主管就能用於公務，但多名校方人員打臉她的說法，桃園地檢署依偽造文書罪嫌起訴。

41歲楊姓女子原受聘在中央大學創新育成中心擔任經理，負責輔導廠商進駐及師生創業，2015年8月間涉嫌盜刻校長周景揚的印鑑，冒用大學名義向中華電信公司申辦室內網路、室內電話等服務，並在相關申請文件上蓋印偽刻的校長印章以及育成中心印章。

隔年6月楊姓女子離職，校方發現她辦公室有一支專線電話及網路，還用公費繳了1萬4千多元的電話費，追查後才東窗事發，報警提告。

楊女坦承申辦網路、電話，但堅決否認偽造文書，辯稱校長的章就放在育成中心抽屜內，向主管報備就能使用，強調申辦的電話是公務使用，育成中心預算編列也包含公務電話費用等。

但說法卻遭育成中心前後任主任打臉，不但沒使用楊女申辦的公務電話，要申辦網路或電話需層層核報，且單位的網路早就建置完成，校方也稱，要使用校長的章都要填「具用印章申請書」，經校長授權才行，且中心的章非學校制式章，楊女使用校長的章顯然是偽造。

桃檢認定楊偽造校長印章申辦市內電話、網路，以詐欺電信、網路服務利益，偵結依偽造文書罪嫌起訴楊。

(中時 )