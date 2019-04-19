針對今（19日）中午新北市板橋區民生路一段發生復康巴士與計程車車禍事故，造成復康巴士的駕駛與患者受傷送醫，新北市交通局於車禍發生後第一時間派員到醫院了解狀況，交通局表示，該復康巴士係委託育成基金會經營管理，肇事責任已由警方調查中。

交通局表示，初步了解，該復康巴士係載送一名中度肢障患者返回住處，車輛依患者指定下車地點並停靠於路邊，駕駛協助他下車時，疑遭計程車失控自後方追撞，造成駕駛和患者雙雙受傷被送醫急救，事故發生後，交通局立即派員到醫院探視並了解車禍發生原因。

交通局表示，該復康巴士是委託育成基金會經營管理，依合約規定需投保150萬元以上乘客體傷責任險，為確保乘客安全，育成基金會則加保至600萬元；至於肇事原因和責任則由警方調查中，交通局會持續關注，並請育成基金會妥善處理肇事慰問及相關責任釐清及保險理賠事宜。

(中時 )