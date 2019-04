雖然美國總統川普上任以來,打著「美國優先」路線,先前點起對中國大陸貿易戰,近期又準備對歐盟掀起貿易戰,外交與經貿政策爭議不斷;不過美國重量級外交智庫「外交關係委員會」16日的一份報告指出,不只肯定川普政府的外交政策,稱讚其「喚醒夢遊中的美國」。

美國智庫外交關係協會(Council on Foreign Relations)15日發表題為《川普外交政策比看起來好》(Trump's Foreign Policies Are Better Than They Seem)的特別報告,其中認為川普的對中政策扭轉了過去20年美國三屆政府,也就是從克林頓、小布希到歐巴馬政府對北京戰略意圖的誤讀;雖然太早退出《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)是一敗筆,但總體而言,他的外交政策比反對者所批評的要好。

報告指出,美國對北京戰略意圖的判定錯誤,為自第二次世界大戰以來對美國外交政策損害最大的三大錯誤之一 ,「這一長期失敗的對華政策有可能成為過去70年來美國(外交)政策的最大瑕疵」。另外兩個錯誤分别是1965年越戰升級,和2003年入侵伊拉克。

報告認為,川普政府喚醒美國面臨中國大陸對美國國家利益和民主價值愈來愈大威脅,表示「在北京果斷地將大部分亞洲國家納入其軌道並遠離美國的時候,如果沒有川普政府對中國實力日益增長的危險進行持續的政治推動,美國可能還在繼續夢遊」。

對於川普發動對中貿易戰,這份報告說川普「公開、大聲對抗北京及其長期的不公平貿易做法」,「儘管對國際商務以及貿易赤字和關稅的作用有著重大的誤解」,但「川普對中國的巧妙施壓已經取得成功」,且「川普可能獲得中國政府在貿易上的重大讓步,這是歐巴馬政府尋求過、而未能通過外交途徑獲得;而川普的貿易政策可能已經突破了迄今為止北京為其貿易不端行為設置的難以逾越的屏障。

不過,報告也指出川普對中政策的缺失是未能與北京建立能改善兩國間緊張關係的合理與可能的傳統外交途徑,「尤其在臺灣問題上,北京和臺北之間的緊張正在升高」。

報告作者為外交關係協會美國外交政策資深研究員布萊克威爾(Robert Blackwill),他也是約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)國際研究院季辛吉全球事務中心(Henry A. Kissinger Center for Global Affairs)的高級研究員。布萊克威爾給川普對中政策的評分為B+,即介乎優(A)與良(B)之間。

(中時電子報)