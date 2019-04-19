為確保合法藥品流通，食藥署今預告修正「藥事法第六條之一應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」草案，將易被濫用製毒的含麻黃素、假麻黃素製劑，及單價高、可能被仿冒的藥品納入追溯或追蹤之高關注類別品項。該新制預計最快7月上路。

食藥署藥品組簡任技正陳可欣表示，以往會有民眾在藥局採購含麻黃素、假麻黃素非處方藥（如鼻子過敏藥、感冒藥），用以製毒。根據規定，這類藥品購買的上限為7天用量，然而有心犯罪的集團可能「找很多人、跑很多地方」，採購大量藥品製毒。新制上路後，其流向的監測、追蹤將更有效。

另一方面，食藥署也修正追溯、追蹤系統中的藥品品項，將用量大、單價高、可能被仿冒的藥品納入。刪除的品項包括「”生達＂敵芬尼朵糖衣錠」、「希樂葆膠囊 200 毫克」、「康肯 1.25 公絲」、「安壓得穩錠 5 毫克」等38品項，並新增「福適佳膜衣錠 10 毫克」、「優閒 膜衣錠 500 毫克」、「昂格莎膜衣錠 5 毫克」等38品項。

陳可欣表示，納入追溯、追蹤系統藥品的許可證持有者，及從事批發業務的販賣業藥商，應於每月10日前將上月藥品追溯、追蹤資訊，上傳至申報系統。食藥署將舉辦說明會，邀請業者提前進行試申報，以增加業者對該系統的熟悉度。

食藥署表示，「藥事法第六條之一應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」草案，預計最快7月上路，民眾可於預告時間60日內，至「公共政策網路參與平臺」陳述意見。

(中時 )