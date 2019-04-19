台中市空氣不好，還要再幫外縣市代燒垃圾，製造空汙？台中市府環保局19日表示，對於烏日焚化爐協助焚燒外縣市垃圾，烏日焚化廠為BOT廠，需接受環保署調度，協助處理外縣市一般廢棄物，否則將不予補助攤提建設費，因此市府需配合中央政策，協助外縣市廢棄物處理量已大幅降低，仍以處理轄內廢棄物為優先。

市議員張耀中、何文海表示，文山焚化爐運作已邁入第25年，是否有除役計畫？以及市府是否有計畫要新建另一座垃圾焚化爐？文山是25年歷史的焚化爐，應該趕快停用。

國民黨朱暖英強調，反對在南屯新建焚化爐，南屯不要再受汙染。

環保局長吳志超表示，台中市文山掩埋場尚有多項需求，包括因應焚化廠歲修、臨時故障，垃圾掩埋去化、垃圾暫置轉運場、水肥汙泥瀝乾處理，預備作為天然災害緊急堆置因應使用，尚無文山掩埋場封閉規畫。

市府允諾，將依管理計畫加強營運管制工作，嚴格實施廢棄物清運車輛進入掩埋場前檢查措施，妥善使用有限掩埋容量，延長使用年限，使文山掩埋場發揮最大效益。

此外，將持續監控掩埋場滲出水水質，依法每季進行地下水及每月滲出水及放流水採樣檢測，近3年檢測結果皆符合法規標準，另為提高處理成效，除將逐年汰換該場水質處理廠老舊設備，延長汙水處理設備有效使用年限外，引進專業技術，提升處理效率。

對於烏日焚化爐協助焚燒外縣市垃圾的狀況，環保局說，烏日焚化廠為BOT廠，需接受環保署調度，協助處理外縣市一般廢棄物，否則將不予補助攤提建設費，因此市府需配合中央政策，為民爭取最大利益，2017年協助處理1萬8000多公噸，2018年僅少量協助2000噸，目前協助外縣市廢棄物處理量已大幅降低，焚化廠仍以處理轄內廢棄物為優先。

吳志超強調，全市垃圾處理量能壓力較大，文山焚化爐暫時還無法除役，但將參考國外做法推動汰舊換新工程，善用民間資金、創意及管理技術，引進新式設備促進轉型，提升文山焚化爐垃圾處理效能及強化汙染防制效能，減輕改善期間的市府財政負擔及分攤營運風險。而市府目前無新增焚化爐計畫，請民眾放心。

(中時 )