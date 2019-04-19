盧森堡國會19日拜會桃園，雙方就智慧城市及循環經濟交流。（甘嘉雯翻攝）

盧森堡國會議員艾雪一行5人19日拜會市府，同時參訪桃園北區水資源回收中心，議員對於桃園在智慧城市、經濟循環發展上願景正確、執行力佳，雙方也將就水資源、外籍移工、幼兒生育等議題進行交流。

這次參訪團的議員來自盧國跨黨派朝野議員組成，當中有兼任地方首長職務或是政壇後起新秀，祕書處長顏子傑表示，桃園現正有「桃園航空城」、「亞洲矽谷」兩大發展重點，盧森堡具有高度競爭力，同時也是歐洲重要金融中心，盼未來能有更多交流機會。

訪團中唯一女性國會議員的貝娜關注桃園生育補助議題，她說，桃園家庭政策規劃符合現代趨勢，在年輕家庭生育、照顧上不僅有經濟補助，為達工作、家庭兩全平衡也有相關機制，對桃園發展現況深感好奇。

市長鄭文燦表示，台灣水權統一管理，同時滿足農業、工業、民生用水，而在桃園有特殊埤塘文化，桃園屬台地地形，歷史紀錄中埤塘數量最高達1萬口；市府推動埤塘多元使用，提出滯洪池計畫，將已無灌溉功能的埤塘轉型成為滯洪池，解決區域排水問題。

(中時 )