基隆市文化局19日主辦「大基隆歷史場景再現整合計畫－在地影音人才培訓計畫」成果發表會，市長林右昌（左二）與文化局長陳靜萍（右二）均出席。（張穎齊攝）

基隆市文化局長陳靜萍指出，透過「在地影音人才培訓課程」，讓更多人才願意投入「大基隆歷史場景再現整合計畫」。（基隆市政府提供）

基隆市文化局19日主辦「大基隆歷史場景再現整合計畫－在地影音人才培訓計畫」成果發表會，現場座無虛席。（張穎齊攝）

基隆擁有豐沛的歷史古蹟與文化資源，基隆市文化局今（19）日主辦「大基隆歷史場景再現整合計畫－在地影音人才培訓計畫」成果發表會，市長林右昌與文化局長陳靜萍均出席。林右昌表示，透過影音人才培訓，提供非常好的媒介，文化將研議再開辦課程，也希望有更多人參與大基隆歷史場景再造行動。

林右昌指出，文化局在推動這項計畫時，不只是實體與虛擬的重建，更在意的是人才的培訓，才能讓這些策畫跟想法一直延續下去，透過影音人才培訓，提供非常好的媒介，由於學員的反映非常好，因此文化局也會研議再開辦課程，也希望有更多人參與大基隆歷史場景再造行動。

報名參與這次培訓課程的63位學員，從15歲到62歲都有，其中有一對50多歲的高姓夫妻一起報名，希望在女兒出嫁時能剪輯女兒成長與祝福的影片，象徵父母親給女兒的祝福；就讀基隆商工3年級的詹同學則表示，接觸培訓計畫，讓她知道如何藉由影片「為家鄉說故事」，透過課程中的走讀，也對家鄉有更多的認識。

陳靜萍表示，這項「在地影音人才培訓課程」，除了學習攝影的知識及技巧外，還結合走讀、周末講座、影像與基隆歷史對話、在地耆老分享、電視台參訪、VR體驗、空拍等豐富充實多元的內容，讓學員親身感受基隆這座美麗城市與歷史深度。

陳靜萍說，許多學員在看到影片時，都對於自身的進步感到很有成就感，也加深對所生活的基隆有更深刻的情感連結。

文化局指出，在地影音人才培訓計畫的25件精采作品，可在YouTube上搜尋關鍵字「基隆在地影音人培」詳細資訊，或關注「基隆市文化局」、「大基隆歷史場景再現整合計畫」臉書粉絲專頁。

(中時 )