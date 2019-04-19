一名陳姓男子去年9月在網路購買知名瑞士名錶，由於貨品標榜都是真品，而且附上完稅進口證明、保證書等，也吸引不少愛錶人士上網購買，卻陸續有人反映，懷疑「血統」不純，因此尋找銷售貿易商解決未果，19日組成自救會，在臉書發起「一錶一罪」活動，向台中市消保官申訴。

自救會發言人沈懷一指出，不同地方購買的瑞士名錶，所附完稅進口證明字號，皆為相同字號，亦即進口文號，且不同年份、貨號也是一樣，懷疑所購買的瑞士名錶其印製的文號，非由財政部出具的進口證明。

消保官表示，若消費者懷疑購買產品有任何問題或認定上瑕疵，造成事後有所爭議，可依《消費者保護法》力爭申訴。但若懷疑自己買到為山寨版產品，也可以向警方檢舉，然後由相關單位進行調查。

專家指出，民眾上網購買知名手錶，一定要做足功課，如果沒有基礎認知，可上鐘錶社團或合法店家獲得資訊、聽取建議；這中間關係到複雜的品牌價值和作工精粗，必須比較其市場行情價，並建議尋找合法代理商詢問。

(中時 )