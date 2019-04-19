鄭秀文16歲時舊圖被挖出。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

鄭秀文和許志安情纏28年，近日男方驚爆捲入出軌風波，和港姐黃心穎惹出了「安心偷腥」事件，昨(18日)鄭秀文首開腔，先替許志安緩頰「人誰無過」，又說會包容丈夫錯誤繼續走下去。最近有人挖出鄭秀文16歲時報導照片，當時她便透露自己的偶像就是「許志安」，5年前兩人完婚，最近卻遭遇男方背叛，網友熱議不意外鄭秀文選擇原諒，可說愛到卡慘死。

今港媒報導，許志安被爆偷腥後，鄭秀文第一時間傳出回到娘家住，但其實鄭秀文是搬到飯店暫住，考慮幾天後才回家和老公攤牌，決定攜手解決問題，鄭秀文更在聲明中強調：「在婚姻歴煉中，我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌，生命更會更生。」透露對許志安的無限信任。

而網友更發現，16歲參加無綫電視及華星唱片舉辦歌唱比賽出道的鄭秀文，過去就在簡介中自曝從少女時期就愛著許志安，當時她分享自己的偶像是曾江、許志安，理想是在娛樂圈發展，後來果真心願實現，更和從小喜歡的人結婚，也難怪遭遇另一半偷吃，鄭秀文會選擇原諒，令粉絲和許多圈內好友都十分心疼，而容祖兒、楊千樺、周柏豪、阿Sa等都點讚了鄭秀文的發文，力挺她的決定。

(中時電子報)