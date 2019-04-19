嘉義市長黃敏惠19日率領市府團隊拜會台中市政府，20日將參觀台中花博。副市長陳子敬代表市長盧秀燕表示歡迎。黃敏惠表示，這是她上任後首次出訪，盼能多方學習、共同促進兩市共好。陳子敬分享台中鐵路高架化變革成果讓嘉義市政府參考，並期待日後互相學習，帶動發展。

台中市政府今日由都市發展局就「鐵路高架化後都市縫合計畫及後續工作推動情形」為題進行簡報，說明在鐵路高架化前後的都市規畫、發展及文創等變革，會中也安排雙方討論時間，進行經驗交流。

黃敏惠表示，市政團隊上任以來首次到外縣市出訪交流，台中有許多嘉義人在此工作、念書、生活，兩市之間的連結很深，特別率各局處首長到台中，希望能藉此深入交流，攜手照顧在地市民。

陳子敬指出，盧秀燕上任後，擴大邀請彰化市、南投縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市共七縣市共同簽署「中台灣區域治理合作宣言」，對「空汙環保」、「經濟發展」、「交通建設」、「觀光旅遊」、「農產行銷」等議題擴大合作，期盼建構中部地區共榮平台。

陳子敬在會中致贈台中公園漆藝及太陽餅，黃市長則回送「市政高飛」交趾陶作品及福義軒蛋捲。20日黃敏惠將率領市府團隊40多人參觀花博后里森林園區。

(中時 )