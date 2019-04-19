林務局承租，每9年換約，但租金需逐年徵收。南投林管處107年期暫准租地租金徵收作業，將於5月1日起收繳，至5月31日止，該處林政課提醒承租人應依限繳納，以免影響承租權益。

林政課長吳金霞表示，107年期暫准租地租金繳納聯單，已於日前陸續寄交各承租戶，2萬元以下可持繳納聯單逕洽全省各地超商、農漁會代收，或自行利用ATM繳款，2萬元以上則由郵局代收繳款，繳納期限至下月底為止。

她指出，南投縣位處台灣中心位置，以林為業者不少。早年繳款方式必須由承租戶攜帶現金，自行前往各工作站繳納，10多年前為了便民，開闢多元管道，讓大家繳款更方便。

林管處提醒林農若是逾期繳納，郵局、便利商店、農漁會或ATM將會停止代收服務，還是得親自到工作站繳款、承受不方便之苦，且將依逾期月數加計2到100％滯納金。為維護權益盼，承租人應設法依限繳納。若有疑問，可洽位在草屯的南投林管處，或該處所屬各工作站。

(中時 )