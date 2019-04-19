真理大學與漢興運動有限公司今簽訂合作契約。(真理大學提供)

為了活化校園資產與增進學生的專業技能，真理大學與漢興運動有限公司於今日（19)在淡水校區舉行簽約儀式，真理大學陳奇銘校長與漢興運動有限公司董事長余書農進行契約合作簽訂，未來真理大學將出借台南校區兩座丙級棒球場與白宮招待館提供各國棒球隊的移地訓練。

儘管受到少子化影響真理大學台南校區的招生率，但校方仍積極尋找活化校園資產的可能性，2016年真理大學台南校區與國慶旅行社合作興建兩座丙級棒球場，除了嘉惠鄰近南科與地方棒球社團外，更連續三年接待韓職起亞虎棒球隊(Kia Tigers)的冬季移地訓練。

此次簽約的漢興運動有限公司目前主要的業務包含接洽各國運動相關代表隊與學校運動校隊前往台灣進行移地訓練，由於真理大學台南校區的環境與氣候非常適合棒球選手的賽前練習，因此促成兩方之間的首度產學合作。余書農董事長近一步表示，目前漢興正在與日本一所大學棒球校隊商談來台交流的可能性，希望他們除了在台南校區的訓練外，還能有機會北上與淡水校區運動管理學系的同學切磋學習，而陳奇銘校長也表示願意全力配合。

(中時電子報)