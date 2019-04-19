台南市火車站前商圈今年起常有電動單車失竊，警方組專案埋伏查緝，發現是印尼籍男子「安加」利用各國移工來台，總會購車代步的習性，在商圈屢屢針對移工車輛行竊，得手再賤賣給來台工作的同鄉，警方調查追回11部贓車，查獲4名銷贓共犯，將5人依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南火車站商圈是不少外籍移工聚集地，許多來台的移工會購買電動單車代步，假日騎到火車站找同鄉見面聊天，23歲的印尼籍移工「安加」來台工作3年，今年8月將約滿回國，他利用外籍移工總是將自動單車隨意停放在商圈騎樓的習性，下手行竊。

「安加」總以徒步方式在商圈尋找下手目標，見到有外籍移工隨意停放電動單車，鑰匙未拔，就偷偷牽到附近停車場，隔天再來騎走，從1月到3月起碼竊得11部電動單車，令警方大為頭疼。

台南市警二分局組專案小組展開埋伏追查，果然在火車站附近停車場逮獲正要騎走贓車的「安加」，當場人贓俱獲，將他逮回警局。

落網的「安加」坦承犯案，來台3年的他頭染金髮，交了印尼籍女友，與女友交往開銷大，自覺已快約滿回國，才會下手行竊外籍移工的電動單車，以每部原價2萬多的價格，8000元就賤買給每位來台的同鄉移工。

因為贓車售價便宜，不少朋友加入介紹買主銷贓，中間再賺一手，形成以「安加」為首的5人竊車集團，警方查獲他們起碼偷了11輛電動自行車。全案依照竊盜罪嫌將5人移送台南地檢署偵辦。

(中時 )