新華社報導，大陸國務委員兼外交部長王毅19日在外交部舉行的中外媒體吹風會上應詢表示，國際社會對「一帶一路」倡議的認識和評價，要用事實說話。

王毅說，126個國家和29個國際組織同中方簽署了「一帶一路」合作協議，近40位外方領導人、共150多國的代表將參加本屆高峰論壇，大家用行動對「一帶一路」投出了信任票、贊成票。

王毅指出，「一帶一路」倡議提出6年來，大陸同共建「一帶一路」國家貿易總額超過6兆美元、投資超過800多億美元，大陸同沿線國家共建的82個境外合作園區為當地創造近30萬個就業崗位，給各國帶去了滿滿的發展機遇。普通民眾也有了明顯的參與感、獲得感、幸福感。

王毅表示，當前「一帶一路」機遇論是主流、合作共贏是主旋律。「債務陷阱」等各種帽子扣不到「一帶一路」頭上，也不會得到任何當事國的認同。「自己做不到，也不讓別人做，自己做不好，也不希望別人做得好。這種心態和做法既損人又不利己。」

王毅說，「一帶一路」是開放的平台，任何國家都有參與的自由，但沒有阻止其他國家參加的權利。中方歡迎各方提出建設性的意見，這是共商共建共享原則的應有之義。

(中時 )