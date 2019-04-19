民眾於會場體驗稜轎腳，求平安。（主辦單位提供）

大甲媽北巡駐駕媽祖光影展系列活動，引起熱烈迴響，至今突破7萬人次參拜，台北市長柯文哲預計21日赴會場擔任主祭官並致詞，向媽祖祈求台灣國泰民安、風調雨順，並參觀媽祖光影展，現場也將發放壓轎金給民眾，分享媽祖福澤。。

根據主辦單位表示，柯文哲當日到達大甲媽北巡駐駕會場以後，將安排隆重莊嚴的三獻禮，讓柯向媽祖致上最崇高的敬意，並邀請柯致詞，並接受法師淨身完成稜轎腳的儀式，現場柯也將發壓轎金給民眾，分享媽祖福澤。

主辦單位表示，稜轎腳是大甲媽繞境活動亮點，因此特別恭迎平常難得一見的大甲鎮瀾宮神轎，讓民眾藉由稜轎腳，表達對媽祖最尊敬及謙卑的心意，祈求庇佑平安，並體驗遶境氛圍。４月15日起，主辦單位奉媽祖指示，於周一至周五下午２點至３點、８點至９點兩個時段，開放寵物稜轎腳，沐浴神恩。至於壓轎金則是媽祖繞境停轎時，放在神轎與板凳間的一疊金紙，民間傳說壓轎金可以保平安、小孩收驚等。

另外，因27日適逢(農曆3月23日)為媽祖娘娘聖誕，主辦單位將請柯市長發送平安蛋予民眾，提前為媽祖娘娘祝壽，鬥陣呷平安!。

◎『大甲媽祖北巡駐駕(媽祖光影展)系列活動』常態性活動：

稜轎腳：每天會場開放時段，民眾可祈福稜轎腳，求平安。

打卡送壓轎金：於活動現場加入指定臉書粉絲專頁並打卡，即可獲得『大甲媽祖壓轎金』一份。此壓轎金可隨身攜帶、貼於家門口…等，都有辟邪保平安的功效。

媽祖賜金：至會場拜拜，並且擲笅三個聖杯，就可以拿媽祖發財金。

◎『大甲媽祖北巡駐駕(媽祖光影展)系列活動』週末限定活動：

消災保平安祈福法會／文昌燈／補財庫：將遵循古禮辦理祈福法會，請媽祖與道長為台灣祈福、為民眾加持。名額有限，即日起報名。現場亦有販售各類供品，方便信眾參拜選購。

媽祖娘娘平安福氣宴：大甲媽首次在北台灣與信眾圍爐，歡迎企業及團體認桌助弱勢。

八路財神擲笅大賽：只要在現場購買福袋，憑發票收據即可登記參加4／28擲笅大賽，有機會獲得88,888元獎金。

活動日期：即日起至4／30。

活動地點：台北市南港區忠孝東路六段39號

交通資訊：搭乘板南線至後山埤站4號出口(步行2分鐘)。

活動諮詢：(02)2653-6850 FAX：(02)2653-6858。

詳細活動細節，請上《旺好運粉絲團》。

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