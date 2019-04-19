鴻海董事長郭台銘表態參與國民黨總統初選，為黨內提名方式投入變數；而國民黨主席吳敦義今接受廣播專訪時更提及，現正考量究竟要採目前初選規則的「73比」作法，或是改為全民調方式，因爲若是黨員投票，光海外黨員選票寄送恐要延長1個月時間，且看來國內其他政黨包含民進黨，也已經改用全民調處理。

面對媒體詢問先前曾質疑全民調，如今又重新納入考慮？吳敦義表示，現在的選舉有各種方式，光國民黨就有幾次改變了，像是最一開始是由黨代表投票，決定由誰代表國民黨參選總統，但因為當時只有一組人選，所以沒用過這種方法。

他進一步說，緊接著有民調佔50％、黨員投票50％的「55比」，但也只有一組候選人而沒實踐過，後來又改變成民調佔70％、黨員投票佔30％的「73比」，同樣沒實踐過，最後一次則是2016年，先產生候選人再改變。

吳敦義表示，這個東西經過每次不同的初選方法，若現在經過中常會改變了，也就不一定要用黨員投票，因為若採黨員投票，為海外黨員寄送選票，來回可能要超過1個月時間，所以現在正由專案小組考慮，究竟最後報給中常會是要決定用全民調、或投票佔比，就讓中常會做決定，這不是黨主席就能決定的。

(中時 )