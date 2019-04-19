北市府推動智慧城市，去年起試辦使用手機APP自行登錄智慧停車開單，市議員李柏毅發現，停放不同路段智慧停車格要分別下載APP進行智慧支付，非常擾民，要求資訊局整合業者開辦統一資訊平台。對此，資訊局長呂新科表示，市府委外廠商開發APP管理會再加強，並全面檢討同類型APP整合可行性。

交通局去年9月於松智路、和平東路1段、長春路等路段，試辦「路邊收費智慧化」，李柏毅服務處主任日前將車輛停放在3處不同智慧停車格，發現不同路段竟要用不同APP智慧支付，李伯毅批評市府收費APP未整合是在整人嗎？

交通局回應，路邊收費智慧化現階段為小規模試辦，希望透過測試選擇適合民眾使用的系統，待試辦結束後，停管處將整合所有業者，方便民眾智慧支付停車費。

根據「台北市政府行動應用軟體（APP）服務發展作業原則」，開發APP前應對外公布開發想法，並洽市府資訊局討論，李柏毅質疑，資訊局事前對此事完全沒得到資訊，要求相關單位進行檢討。

李柏毅指出，市府各局處從2011年起共開發68個APP，但仍有部分委外廠商開發APP未列入，未經市府授權及管理APP潛藏個資外洩風險，資訊局應清查市府各局處轄管的APP統一管理，並著手整合使用率低且資訊與功能相近APP，於總質詢前提出檢討報告。

對此，呂新科表示，市府委外廠商自行開APP會再加強管理，並將未申報但與市府相關納入管理，至於管理方式及資訊整合也會一併納入檢討。

(中時 )