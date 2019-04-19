台南市政府在台北設置辦公室10個月房租達57萬多元，還派2人駐守，人事費也耗費不貲，國民黨市議員盧崑福批該經費未經審議，猶如黑機關，對照市長黃偉哲月省3萬元租車費被稱為「省錢一哥」，不啻在作秀。黃偉哲解釋，租約年底將到期，一旦功能不彰將檢討處理。

盧崑福表示，他看到市府的標案，名稱是市府租賃台北辦公處所，此案屬限制性招標，即未公開評選或公開徵求，履約起迄時間是2019年2月1日至2019年12月31日，決標金額為57萬2000元；鑑於議會並沒有審議通過這筆預算，市府的台北辦公室猶如黑機關。

盧崑福再問市府台北辦公室設置在哪裡？又隸屬那個單位呢？功能與業務為何？編制幾個人員？市府新聞處長劉怡伶答稱，她不曾到過該辦公室，因此不知道確切的地址，但工作人員有2人，其中1人是佔該處專門委員缺的吳堂成。

黃偉哲則解釋，台北辦公室在鎮江街，他曾去過，該辦公室是市府的一處據點，作為他前往台北參加行政院會，以及市府與中央的聯絡之用。

盧崑福強調，他擔任18年市議員，從未審查過該筆預算，但光是租辦公室的開銷，10個月就要57萬2000元，還不包括2位派駐人員的薪水與管銷等費用，總計每年至少耗費上百萬元，僅僅為了與中央部會聯繫之用。

盧崑福認為，市府負債居高不下，卻不思節流；反觀前陣子黃偉哲公開透露，為省錢將市長座車3500cc降為2400cc，每個月可省約3萬元的租車費，博得「省錢一哥」的美名，兩相對照下，不啻是作秀。

事後，新聞處指出，北辦從前台南縣長蘇煥智時代成立，高雄、台中、雲林、彰化等縣市也都成立北辦或聯絡處，協助各縣市政府與行政院、立法院及中央各部會聯繫協調等工作。

新聞處還說，台北為全國媒體重心所在，該職務也負責媒體聯繫工作，行銷台南，如：市長接受台北媒體專訪、市府在台北辦記者會，以及增進北部媒體對於台南的認識，提高媒體報導頻率，在在需要市府人員協助處理，因此新聞處專委派駐於北辦有其原因。

(中時 )