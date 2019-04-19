全台唯一提供信用卡刷乘服務的高雄捷運公司，19日與國際發卡組織、日本JCB公司簽署合作備忘錄，預計年底上線，提供旅客更多元的行動支付選擇。高捷公司強調，響應高雄市政府推行「人進來」的觀光政策，未來還會爭取其他信用卡公司合作。

高捷公司董事長郝建生及JCB總部副會長三宮維光，19日於日本東京JCB總部共同簽署合作備忘錄，宣示開發JCB信用卡行動支付刷乘捷運功能。高捷公司表示，去年9月起即與JCB積極商討技術合作內容，項目包括捷運閘門交易模式、卡片授權檢核、後台資料處理等機制，今日正式簽署合作備忘錄後，將接續進行模擬整合測試，預計今年底提供JCB上線刷乘服務。

高捷號稱是全國最多元、友善的捷運系統，擁有多元的行動支付服務，繼2016年完成全閘門多卡通（一卡通、悠遊卡、icash、HappyCash）啟用後，2018年起也開放Google Pay、Apple Pay、Samsung Pay上線，2019年1月更完成萬事達卡與銀聯卡刷乘服務。高捷公司表示，未來將繼續爭取Visa、美國運通兩大公司合作，讓高捷的多元支付版圖更佳齊全。

為服務高市府推展觀光政策帶來的旅客潮，高捷公司企盼透過多元支付帶動的「嗶經濟 」加持，提供來自世界各地旅客更方便多元的支付選擇。

(中時 )