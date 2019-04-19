台南市將近200萬人口卻只有1座國民運動中心，引發無黨籍議員曾信凱的關切，19日利用市政總質詢的時間，要求在東區增設國民運動中心。市長黃偉哲答詢也強調，台南市僅有1座運動中心並不公平，他贊成在東區爭取增設運動中心。
曾信凱19日在市政總質詢表示，嘉義市、基隆市的人口不到40萬人，卻各有1座國民運動中心；新北市更多達12座運動中心，市府應該在東區設置第2座國民運動中心才對。鑑於目前中央是民進黨執政，希望黃市長能協助爭取，不然台南僅有1座，與嘉義、基隆的人口及新北12座的比例，堪稱明顯嚴重失衡。
曾信凱還說，東區過去有2大建設不翼而飛，包括故宮南院及小巨蛋，但逝者已矣，就不再提了，未來希望能在東區的南台南副都心設置1座國民運動中心，當地因有南台南車站，還可提供鄰近東區的永康、南區及新豐區也能多一處優質運動場所。
黃偉哲認為，坦白說，台南僅有1座運動中心並不公平，東區爭取設置運動中心，他個人也贊成。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。