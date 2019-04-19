溪頭妖怪村，螢火蟲造型的摺紙DIY小燈籠。（廖志晃攝）

泰雅渡假村維護自然生態，也是賞螢熱點。（廖志晃攝）

九族文化村與周邊旅宿業合作，推出日夜間遊程。（廖志晃攝）

出沒的季節來臨，到南投縣欣賞螢火蟲，搭配春遊補助加碼方案，還有機會抽大獎！縣府祕書長洪瑞智表示，螢火蟲是生態環境指標，歡迎遊客到南投賞螢，並遵守賞螢「3不原則」不干擾、不捕捉、不傷害，減少對生態棲地的破壞。

今年南投螢火蟲季，賞螢4大熱區推出特色活動，魚池鄉日月潭桃米、頭社、蓮華池、水社與潭南，桃米生態村推出紙燈DIY、樹葡萄果園體驗；還有桃米魚蝦生態探索；信義鄉丹大布農生態旅遊協會，推介原住民特色的2天1夜賞螢套裝行程，尋訪迷霧森林裡的故事。

國姓及仁愛鄉泰雅渡假村、惠蓀林場，即日起至5月，每晚都有賞螢導覽；奧萬大國森林遊樂區推出單日與兩日行的旅遊行程，探訪賽德克族織布技藝文化。

鹿谷鄉公所每逢周末假日，舉辦導覽解說；溪頭與鳳凰自然教育園區、小半天、鳳凰谷鳥園都是賞螢熱點；溪頭妖怪村夜間賞螢導覽，還設計螢火蟲造型的摺紙DIY小燈籠！

洪瑞智表示，螢火蟲季期間，周邊商家與飯店業者推出賞螢優惠，加上南投縣的春遊補助加碼方案，投宿於合作旅宿現抵500元房價現金，還可獲得加碼500元的電子消費券，請遊客規畫賞螢行程時，先到活動官網查詢，以免錯失機會。

迎接賞螢季節，縣府將於4月26日起推出「螢花祕境」活動，用手機下載app，再到4大賞螢區尋找散落在各地的螢火蟲罐子，就可據以參加抽獎。南投螢火蟲季活動詳情請加入「樂旅南投」臉書粉絲團查詢。

(中時 )