新華社報導，大陸外交部19日舉行中外媒體吹風會。大陸國務委員兼外交部長王毅宣佈，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於4月25日至27日在北京舉行。主要活動包括：4月25日，舉行12場分論壇和一場企業家大會；4月26日，舉行開幕式、高級別會議；4月27日，舉行領導人圓桌峰會。

習近平主席將出席高峰論壇開幕式併發表主旨演講，全程主持領導人圓桌峰會，會後，習近平主席將向中外媒體介紹峰會成果。習近平主席和夫人彭麗媛還將為各國領導人和嘉賓舉行歡迎宴會。

截至目前，有37個國家的元首、政府首腦等領導人將出席圓桌峰會，按照英文字母排序，分別為：奧地利、亞塞拜然、白俄羅斯、汶萊、柬埔寨、智利、塞浦路斯、捷克、吉布提、埃及、衣索比亞、希臘、匈牙利、印尼、意大利、哈薩克、肯亞、吉爾吉斯、寮國、馬來西亞、蒙古、莫桑比克、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、巴布亞新幾內亞、菲律賓、葡萄牙、俄羅斯、塞爾維亞、新加坡、瑞士、塔吉克、泰國、阿聯酋、烏茲別克斯坦、越南。同時，聯合國秘書長和國際貨幣基金組織總裁也將與會。加上中國，將有40位領導人齊聚燕山腳下、雁棲湖邊。此外，法國、德國、英國、西班牙、日本、韓國、歐盟也將派出領導人委託的高級代表與會。

王毅指出，高峰論壇是「一帶一路」框架下最高規格的國際合作平台。這次會議是大陸今年最重要的主場外交，也是一次具有標誌性意義的國際盛會。關於這次論壇，可以用五個詞來概括：

一是方向明確。本屆高峰論壇主題是：共建「一帶一路」、開創美好未來。貫穿其中的主線就是推動共建「一帶一路」實現高質量發展。這是習近平主席面向世界提出的重要理念，反映了共建「一帶一路」國家的普遍願望，樹立起大家共同努力的目標。

二是基礎紮實。「一帶一路」倡議提出6年來成績斐然、碩果纍纍，已成為當今世界廣泛參與的國際合作平台和普受歡迎的國際公共產品。共商共建共享這一黃金法則得到廣泛認同，「六廊六路多國多港」的合作格局基本成型，一大批互聯互通項目成功落地，給各國帶去了滿滿的發展機遇。普通民眾也有了明顯的參與感、獲得感、幸福感，為我們主辦第二屆高峰論壇奠定了堅實基礎。

三是反響熱烈。很多國家積極要求來華參會，來自150多個國家和90多個國際組織的近5000位外賓確認出席論壇，與會的外方代表涵蓋了全球五大洲各個地區，涉及政府、民間組織、工商界、學術機構等社會各界。

四是安排務實。在延續首屆高峰論壇成功做法基礎上，第二屆高峰論壇對會議作出了創新安排，分論壇聚焦務實合作，數量擴大到12場，比首屆增加一倍，還將首次舉辦企業家大會，為各國工商界對接合作搭建平台。

五是成果可期。領導人圓桌峰會將發表一份聯合公報，展示各國領導人共建「一帶一路」的政治共識。中方還將匯總發佈論壇期間各方達成的具體成果，發佈《共建「一帶一路」倡議：進展、貢獻與展望》報告。企業家大會期間，各國工商界人士將簽署一批合作項目協議。

(中時 )