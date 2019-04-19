立委陳超明邀集國教署副署長許麗娟會勘苗栗縣校園建設、修繕案，聽取各校代表簡報說明。（立委陳超明國會辦公室提供）

後龍國中活動中心天花板不堪使用。（立委陳超明國會辦公室提供）

通霄國小活動中心天花板年久失修。（立委陳超明國會辦公室提供）

山佳國小外牆磁磚剝落，經418地震後更出現多處裂縫。（立委陳超明國會辦公室提供）

立法委員陳超明19日邀集教育部國教署副署長許麗娟到苗栗縣會勘僑成國小、通霄國小、後龍國中、山佳國小等4所校園環境設備建設案，副縣長鄧桂菊率教育處長徐永鴻出席，希望能為學子爭取安全的學習環境，許麗娟指出，4所學校建設案皆有急迫性，請縣府盡速報教育部審查。

校園新建、修繕案會勘，縣議員、各鄉鎮長、民意代表均到場關心，由各校代表簡報校園建設需求，包含僑成國小活動中心新建案、通霄國小活動中心修繕案、後龍國中新建校舍案與教學及行政設備新購案，及山佳國小外牆磁磚剝落修繕案，陳超明允諾這些案件將優先跟國教署爭取補助。

許麗娟指出，僑成國小新建活動中心工程總經費約5011萬，校方希望中央補助一半減輕縣府負擔，可以提報計畫爭取明年度的預算；通霄國小活動中心天花板修繕案，總經費約351萬，中央將派校園安全體檢小組做整體檢查，也請學校彙整所有設施狀況一併呈報國教署專家評估，再整體爭取經費。

後龍國中興建新教學大樓，預計9月新學期開始使用，教室及行政辦公室的設備須另外購置，總經費約983萬，陳超明指出，舊校舍設備十分老舊不堪使用，這部分會優先請國教署補助；山佳國小外牆磁磚剝落，經418地震後多處出現裂縫，許麗娟希望以抿石子方式來處理外牆，避免類似情況發生。

許麗娟強調，校園安全是教育部一直推動的政策，將持續爭取2020至2022年的預算，補助各縣市學校的安全設施；陳超明說，繼校園體育設施會勘後，19日會勘的4件學校案件都有急迫性跟必要性，透過會勘更清楚學校及學生需求，有安全的教學環境才能讓父母安心。

(中時 )