雲林縣虎尾拯民國小是縣內唯一以人名為校名的學校。（許素惠攝）

大部分學校都以地名為校名，例如雲林縣「虎尾」國小及國中，虎尾「拯民」國小是縣內唯一以人名為校名的學校，主角葉拯民是空軍黑貓中隊殉職飛官，為紀念他為國捐軀事蹟而命名，入校小徑及大門旁都有雕像及碑文，見證拯民國小特殊的歷史背景。

拯民國小是雲林唯一的眷村小學，校內還有保存完整的檜木校舍、龜型防空壕，前身是大陸南京空軍子弟小學臨時學校，1950年國民政府撤退來台，空總將虎尾空軍基地規畫為空軍軍官學校初級飛行練習訓練基地，飛官子弟均就讀該校，1966年交由縣府管理，因就學都是空軍眷屬子弟，便以殉國的葉拯民之名為校名，紀念烈士。

雲林縣虎尾拯民國小是縣內唯一以人名為校名的學校，進入學校的小徑旁也有一座飛官葉拯民的銅像。（許素惠攝）

葉拯民為遼寧遼陽人，空軍官校15期生，1956年6月22日率11名空勤同仁，駕機前往大陸 進行空投任務，在江西廣豐遭共軍攔截，雙方發生激烈空戰，因寡不敵眾，他和同袍全部壯烈成仁，後追晉為上校。

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