民進黨內總統候選人初選口水戰持續延燒，蔡英文總統表示「如果要民調下去，這個黨就分裂了。因為，有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？」然而果真如此，那2011年她當民進黨主席時，幹嘛還讓黨內總統、縣市長、區域立委候選人初選方式改為全民調？怎麼當時又不怕民調造成的分裂問題了？

原本民進黨的黨內初選方式，為三成採計黨員投票，七成採計民調，後來因為人頭黨員問題，才改成全民調。然而照如今蔡總統的說法，顯然認定全民調仍不是個好方式。

但這樣的說法很奇怪，難道過往從2011年以來，民進黨內舉凡總統、區域立委、縣市長初選採用全民調比拼時，都不會造成無法團結的問題嗎？如果會的話，蔡主席當時幹嘛決定讓民進黨採行這樣的制度？何不直接規定現任一律優先算了？好比國民黨在議員部分，就有保障現任優先，不像民進黨老將也要跟新人一起比民調。而如果之前這樣現任者跟挑戰者比民調都不會導致是候無法團結，為何這次就會了？

理論上如果要讓黨內團結，有兩個關鍵，第一是要讓未參選的人心服口服的退選，而相比協調勸退，經過初選的比拼，確實民調輸了，不是更能讓退選的人心服口服的服輸嗎？如果一直民調領先，卻硬是被黨內逼退，不管是用協調或直接徵召，總之未能經過民調比拼的程序，這樣沒選的人怎會服氣？表面上是沒有在黨內先競爭一番了，但如果在正式選舉時扯後腿，又何來黨的團結可言？

另一個要團結的關鍵，是大家要有一個的理念，為了這個目標，即使不是我出來，我也願意支持你，只為了一起實現我們共同的理念，避免讓反對我們理念的對手政黨勝選。所以理論上一個政黨內如果多數成員擁有著共同理念， 則初選競爭結束後，團結一致對外的機率就比較高。蔡英文擔心競爭之後就無法團結，難道是要說民進黨只是一個利益的結合，多數成員彼此之間並沒有一個共同的理念可以團結對外嗎？包括她本人和賴清德其實都沒有共同的理念？還是要說她和賴清德都是把個人得失看的比共同理念還重的人？所以輸了之後，不願意支持對方來完成自己的理念。否則如果從蔡英文總統本人、賴清德到民進黨內多數人，都有一個有別於國民黨的共同理念時，到底有甚麼理由在黨內競爭完之後，不能支持勝出的那個人團結對外打選戰？

其實民主制度能順利運作的關鍵，就是在於大家要有服輸的精神，而政治人物更要有接受挑戰與檢驗的風度與準備，可以連任不等於就必然應該連任，如果因為是現任總統，就認為自己必然應該被提名連任，不願意接受挑戰，一直藉口比民調就會造成分裂(怎麼之前黨內其他人比民調初選就不會有這問題？)，想要直接把對手勸退或讓自己被徵召，這樣比較像獨裁國家政治人物的思維，不是一個民主國家政治人物應有的想法。

(中時 )