竹南鎮第二座普覺堂19日開工動土，圖為建築預視圖。（竹南鎮公所提供）

竹南鎮公所19日舉辦第三公墓納骨塔第二座普覺堂開工動土典禮。（巫靜婷攝）

竹南鎮公所19日舉辦第三公墓納骨塔第二座普覺堂開工動土典禮。（巫靜婷攝）

苗栗縣竹南鎮普覺堂塔位趨近額滿，新建第二座普覺堂是竹南鄉親殷切期盼的建設項目，歷經多次流標終於在上個月決標，鎮公所19日辦理第三公墓納骨塔第二座普覺堂開工動土典禮，總工程經費1億6000萬元，預計2021年5月竣工。

典禮由鎮長方進興主持，邀請縣府祕書長陳斌山、鎮代會主席何秀綿與地方民意代表、里長、仕紳等共同參與，建築師黃教誠指出，第二座普覺堂為地下1層、地上4層鋼筋混凝土造，總面積5216.86平方公尺、建築物高度22.57公尺，外觀與第一座相同，採傳統府殿型祭祀空間設計。

方進興指出，第二座普覺堂新建案自2008年開始規畫，因法令問題無法解套，延宕10多年，2017年民政處核准興辦事業計畫，2018年變更計畫，歷經4次流標，終於在今年3月5日決標，順利舉辦動工典禮。此次總工程經費皆由公所財源自行負擔，工期約550工作天，完工後可滿足殯葬使用需求。

鎮公所表示，第二座普覺堂新建設施落實日常節能及水資源等2項綠建築指標，並取得合格級綠建築候選證書，在空間上，可提供納骨（灰）櫃約3萬1000位。考量建築前方廣場深度，第二座大門方向與第一座不同，離停車場與出入口更近，交通更加便利。

陳斌山表示，第二座普覺堂提供良好的殯葬設施，完工後不僅可使竹南鄉親就近安奉先人，也能服務鄰近鄉鎮的殯葬需求，新建築的節能與耗能設計與時俱進，後人祭祀時更感尊嚴，並可兼顧環保。

(中時 )