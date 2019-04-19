蔡英文總統今天霸氣表示，「用民調我一定不會輸，但一定會有競爭跟攻擊，黨會分裂」，對此，台南市長黃偉哲表示，尊重蔡總統講法，民進黨初選走到這個關頭，初選機制已經啟動，希望蔡跟賴之間能有一個較好的對話與溝通，期待有第二次、第三次蔡賴會。
黃偉哲說，目前藍綠陣營在初選形式上都有要初選與不要初選的不同聲音出現，藍綠雙方的立基點不一樣，但初選制度要不要維持，考驗雙方黨主席的政治智慧。他說，以民進黨來說，初選已經啟動，之前改過一次遊戲規則，希望黨中央立場態度盡快決定，讓地方有一個遵循。
他說，目前基層對於兩種聲音都有，意見分歧，前胸貼後背的壓力實在太大了，這也是他感到不安的地方，畢竟，基層意見分歧，導致大家各持不同立場，也會造成躁動不安、互相攻擊，相信這是大家不希望看到的，因此，期待蔡賴再次會面，能有一個較好的互動模式。
(中時 )
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