台北國家兩廳院今(19)日與歐洲兩座舞蹈中心法國巴黎國立夏佑劇院（Théâtre national de la danse Chaillot）與西班牙巴塞隆納花市劇院（Mercat de les Flors – Dancehouse）締結夥伴關係，將台灣的文化力向世界發聲。

這是兩廳院繼2018年與法國國立鳳凰劇院的「開動計畫」結盟合作後，再一次與國際重要劇院簽約，未來將以透過平等互惠的合作原則，以跨地駐館、互邀製作、共同委製等實質合作內容，讓國內藝術家有機會與世界產生交流與對話。

兩廳院藝術總監劉怡汝在記者會上表示，國際的交流重點在於觀點的交流，「台灣因自由、開放的環境培養出來的創作者、表演者，屢屢成為歐洲注目的焦點，希望藉由場館的結盟，讓國際拓展會更可以積極與順利。」

目前具體作法包括兩廳院將與夏佑劇院展開為期三年的合作計畫，以互邀節目開啟交流，並以共製新作為目標。而花市劇院則進行藝術家交換駐館，並依駐館成果擬定下階段的合作方向，預計展延至三年計畫。

劉怡汝表示，近年歐洲非常關注亞洲的表演藝術生態，台灣許多創作者在創作中體現社會、政治、文化各層面中的在地社會觀察，呈現了多樣包容性的臺灣特色，也讓國際場館與策展人對台灣產生好奇。

劉怡汝強調，「我們都覺得藝術家需要開拓不同視野，能走進不同的文化背景下，與自身看世界的方式融合等模式。這次結盟的法國夏佑劇院與西班牙巴塞隆納花市劇院，都是帶著相同的想法跟我們合作。」

劉怡汝說，像雲門2的《十三聲》便透過兩廳院的脈絡聯結之下，2020年年初將巡演歐洲21場，其中也包括今年簽署合作的法國夏佑劇院。

夏佑劇院為法國五個國家劇院之一，也是唯一一個以舞蹈為發展核心的國家劇院，是法國最重要的文化機構之一，劇院監迪迪埃．德尚(Didier Deschamps)是專業舞者，也是編舞家出身，他表示台灣舞蹈的特點包含奠基傳統文化卻兼具現代性、對其他文化高度自由開放、運用形式多元。

花市劇院是南歐首屈一指的舞蹈之家，特別以其活躍的藝術家駐村計畫聞名，是推動「動態藝術」（movement arts）的重要力量。除了以舞蹈為主要策展內容，藝術範疇涵括視覺與肢體劇場、表演、馬戲等。

(中時 )